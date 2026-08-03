¡Escándalo! Jugadores de Guabirá y Oriente protagonizan pelea en partido de la Liga Sub-15

Guabirá y Oriente Petrolero protagonizaron un lamentable incidente el pasado domingo durante un partido correspondiente a la Liga Sub-15 del fútbol boliviano. Jugadores de ambos equipos se vieron involucrados en una pelea en pleno desarrollo del encuentro.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que futbolistas de ambos planteles se enfrentan a golpes dentro del terreno de juego. En un primer momento, algunos compañeros intentaron separar a los involucrados, pero no lograron controlar la situación.

Minutos después, personal de seguridad ingresó al campo para intervenir y, tras varios intentos, consiguió restablecer el orden.

El incidente generó preocupación por tratarse de una competencia de fútbol formativo y podría ser analizado por los dirigentes de ambos clubes y las autoridades correspondientes.

En el plano deportivo, Oriente Petrolero se quedó con la victoria al imponerse por 5-1 en su visita a Montero.

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