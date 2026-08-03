Wilstermann sumó una nueva victoria en la Primera A de la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC) al derrotar por 2-0 a Olympic, en un compromiso correspondiente a la fecha 18 del campeonato.

El conjunto aviador abrió el marcador en la primera mitad gracias a Israel Rocavado, quien aprovechó una de las oportunidades generadas por su equipo para adelantar a los rojos en el marcador.

En el inicio del complemento, Matías Delgadillo amplió la ventaja apenas a los cuatro minutos, encaminando una victoria que pudo ser más amplia si el equipo hubiera tenido mayor efectividad frente al arco rival.

Tras el encuentro, uno de los futbolistas de Wilstermann aseguró que el equipo afronta cada jornada con la convicción de que sus rivales elevan el nivel cuando se enfrentan al conjunto aviador.

"No quiero pensar que nos están subestimando, porque no es bueno. Todos los rivales tienen un buen equipo y cuando juegan contra nosotros siempre quieren ganar", expresó.

El jugador también sostuvo que Wilstermann debe responder dentro del campo con su propuesta futbolística y demostrar el peso de su historia en cada compromiso.

Por su parte, el cuerpo técnico valoró el resultado, aunque reconoció que aún existen aspectos por corregir, especialmente en la definición, luego de desperdiciar varias ocasiones para ampliar la diferencia.

A pesar de ello, destacaron como un punto positivo haber mantenido la portería en cero, un aspecto que consideran importante para fortalecer la confianza del plantel de cara a los próximos compromisos.

Con este triunfo, Wilstermann continúa sumando en la recta final del torneo y mantiene sus aspiraciones en la Primera A del fútbol cochabambino.

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