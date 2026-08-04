¿Se acerca el adiós? Neymar pone en duda su futuro, pero su padre lanza un mensaje claro

El futuro de Neymar continúa siendo una incógnita. A pocos meses de concluir su contrato con Santos Futebol Clube, el delantero reconoció que todavía no ha tomado una decisión sobre el siguiente paso de su carrera profesional.

Durante un evento benéfico realizado en São Paulo, el atacante fue consultado sobre sus planes para la próxima temporada. Aunque afirmó sentirse en buenas condiciones físicas, evitó comprometerse con una renovación, un cambio de club o incluso con la continuidad de su carrera como futbolista.

La incertidumbre aumentó debido a que el brasileño puso fin recientemente a su etapa con la selección de su país tras disputar el Mundial de 2026, por lo que ahora toda su atención está centrada en su presente con Santos.

Sin embargo, quien despejó parte de las dudas fue su padre y representante, Neymar da Silva Santos, al rechazar la posibilidad de un retiro en el corto plazo. Con tono distendido, aseguró que su hijo sigue disfrutando del fútbol y dejó entrever que continuará compitiendo más allá del final de la temporada.

Mientras define su futuro, Neymar mantiene el compromiso con Santos, equipo que afronta una etapa decisiva del año tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana, donde busca avanzar en las fases eliminatorias.

Por ahora, el atacante prefiere concentrarse en los desafíos deportivos que restan antes de evaluar cuál será el próximo capítulo de una carrera que ha marcado una época en el fútbol mundial.

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