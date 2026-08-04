Always Ready continúa reforzando su plantel de cara a la segunda parte de la temporada y confirmó la incorporación del mediocampista brasileño Arthur Wenderroscky, de 21 años, quien fue campeón con la selección de Brasil en el Campeonato Sudamericano Sub-15.

El anuncio fue realizado por el presidente del club, Andrés Costa, quien ratificó la llegada del joven futbolista y aseguró que el objetivo de la institución es seguir fortaleciendo al equipo para mantenerse en la pelea por el campeonato.

Durante sus declaraciones, el dirigente también dejó claro que el principal enfoque del club está puesto en la Liga de la División Profesional, pese al amplio liderato que ostenta en la tabla de posiciones.

"Es muy prematuro para hablar de campeonato. Nosotros no queremos pensar en ello, solo que hay que ganar todos los partidos que disputemos, ir partido a partido y después ya Dios dirá en diciembre en qué posición de la tabla estamos", afirmó Costa.

Asimismo, remarcó que el liderato no debe cambiar la mentalidad del equipo.

"Obviamente el objetivo lo tenemos claro, pero no debemos nublarnos por estar primeros ahora. La Liga es el principal objetivo. Para nosotros el torneo de la Copa es un torneo promocional para promover jóvenes. No es lo que buscamos, no es nuestra prioridad", sostuvo.

Con la llegada de Arthur Wenderroscky, Always Ready suma una nueva alternativa para su mediocampo en busca de consolidar una plantilla competitiva para afrontar la recta final del torneo y mantenerse en la cima del campeonato boliviano.

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