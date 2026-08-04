El peleador de UFC Allan Nascimento fallece a los 34 años

El peleador brasileño de artes marciales mixtas (MMA), Allan Nascimento, destacado de la categoría de peso mosca, falleció tras sufrir un aparente ataque cardíaco mientras dormía, según informó este lunes UFC Brasil en sus redes sociales.

Según la información divulgada por la empresa, el luchador, de 34 años, fue hallado inconsciente en la mañana de este lunes y, pese a los esfuerzos realizados por el personal médico que acudió al lugar, no fue posible reanimarlo y se confirmó su deceso.

"Nuestros pensamientos y más profundas condolencias están con la familia, amigos, compañeros de equipo y seres queridos de Allan en este momento increíblemente difícil", manifestó UFC Brasil en el comunicado oficial.

Allan "Puro Hueso", como era conocido entre sus colegas, nació el 11 de septiembre de 1991, en São Paulo.

Disputó 29 luchas como luchador profesional, en las que conquistó 22 victorias y sufrió 7 derrotas. La última de ellas fue por decisión dividida el pasado 20 de junio contra Mitch Raposo, en el evento UFC Vegas 119.

Fuente: EFE.

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