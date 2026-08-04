"¡No soy actor!": César Farías explota contra un camarógrafo y vuelve a generar polémica

El entrenador venezolano César Farías volvió a quedar en el centro de la polémica. Esta vez, el actual director técnico de Barcelona Sporting Club protagonizó un incómodo episodio con un camarógrafo durante el empate 1-1 frente a Leones del Norte, por la fecha 23 de la Primera División ecuatoriana.

El incidente ocurrió a los 59 minutos del encuentro, cuando el conjunto guayaquileño perdía por la mínima diferencia y Farías se disponía a dar instrucciones a los futbolistas Darío Benedetto y Sergio Díaz, quienes estaban listos para ingresar al campo de juego.

En ese momento, el entrenador notó que una cámara de la transmisión seguía de cerca cada uno de sus movimientos. Visiblemente incómodo, se acercó al camarógrafo y le expresó: "Soy entrenador de fútbol, no artista", una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó todo tipo de reacciones.

Aunque el cruce no pasó a mayores y el partido continuó con normalidad, la actitud del estratega fue cuestionada por parte de la prensa y los aficionados ecuatorianos, donde Farías mantiene la imagen de un técnico de fuerte carácter.

En lo deportivo, Barcelona SC logró reaccionar y rescató un empate 1-1 como visitante. Tras 23 jornadas disputadas, el equipo ocupa la quinta posición del campeonato ecuatoriano con 35 puntos, a 23 unidades del líder, Independiente del Valle.

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