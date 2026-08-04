¿Martins llegará a la FBF? Fernando Costa anuncia un "refuerzo" para la Verde

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) anunciará el miércoles un nuevo "refuerzo" para las selecciones nacionales, según confirmó el presidente, Fernando Costa, lo que ha generado una ola de especulaciones sobre la posible incorporación del histórico goleador Marcelo Martins Moreno a la estructura federativa.

Durante una conferencia de prensa, Costa adelantó que la entidad está por concretar una contratación que considera importante para el futuro de la Verde.

"Nosotros ya hemos coordinado para lo que será la siguiente fecha FIFA. Estamos a punto de lograr una contratación para lo mejor de nuestras selecciones, vamos a anunciar el miércoles. Seguimos trabajando en ello", afirmó el titular de la FBF.

Aunque el dirigente no reveló la identidad del nuevo integrante ni el cargo que ocupará, el anuncio despertó rápidamente la expectativa entre los aficionados y generó diversas teorías en redes sociales.

Una de las versiones que más fuerza ha tomado apunta a Marcelo Martins Moreno, máximo goleador histórico de la selección boliviana. La especulación surgió luego de que, hace poco más de una semana, el exdelantero publicara una fotografía junto a Fernando Costa acompañada de un mensaje que llamó la atención de los seguidores de la Verde.

"Siempre un gusto reencontrarnos con el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Proyectos importantes se vienen para el fútbol boliviano", escribió el "Flecheiro" en sus redes sociales.

Esa publicación, sumada al anuncio realizado por Costa, alimentó la posibilidad de que Martins pueda asumir un cargo dentro de la Federación o formar parte de un nuevo proyecto vinculado a las selecciones nacionales.

Por el momento, la FBF mantiene en reserva los detalles de la incorporación y será este miércoles cuando revele oficialmente el nombre del nuevo integrante y el rol que desempeñará dentro del fútbol boliviano.

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