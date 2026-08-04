El futbolista boliviano Jaume Cuéllar iniciará una nueva etapa en su carrera profesional tras ser anunciado como refuerzo del Visakha FC, equipo que compite en la máxima categoría del fútbol de Camboya.

Jaume Cuéllar, jugador boliviano. Foto: redes sociales (Visakha FC - Pride of Cambodia)

A sus 24 años, el atacante pone fin a su ciclo en el CD Arenteiro, donde disputó la temporada 2025-2026 en la Primera Federación, tercera categoría del fútbol español. Durante ese campeonato participó en 23 encuentros, registró cinco asistencias, acumuló 1.321 minutos en cancha y fue expulsado en una ocasión.

Jaume Cuéllar, jugador boliviano. Foto: redes sociales (Visakha FC - Pride of Cambodia)

Con este fichaje, Cuéllar vivirá su primera experiencia en el fútbol asiático, luego de desarrollar gran parte de su carrera en Europa. Anteriormente defendió las camisetas del CD Lugo, Barça Atlètic y también pasó por las divisiones formativas de la SPAL.

El Visakha FC llega de ser uno de los equipos protagonistas de la última temporada del campeonato camboyano y apuesta por el talento del delantero boliviano para fortalecer su plantel de cara al nuevo torneo, en el que competirán 11 clubes por el título.

Este cambio representa una oportunidad para que Cuéllar recupere protagonismo, sume continuidad y afronte un nuevo reto internacional en busca de consolidar su carrera profesional.

Mira la programación en Red Uno Play