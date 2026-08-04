El árbitro salvadoreño Iván Barton vuelve a estar en el foco de la controversia luego de que se viralizara un video en el que protagoniza un fuerte intercambio con un futbolista durante un encuentro de la Primera División de El Salvador.

El hecho ocurrió en el compromiso entre Fuerte San Francisco e Internacional Santa Tecla, correspondiente a la tercera jornada del Torneo Apertura 2026. La acción se registró a los 32 minutos del primer tiempo, cuando el colombiano Julián Grueso reclamaba una decisión arbitral.

En las imágenes se observa que ambos mantienen una conversación por una jugada discutida. Sin embargo, el diálogo sube de tono cuando el jugador realiza un gesto señalando al árbitro. En ese momento, Barton responde apartando con fuerza el brazo del futbolista y le hace una advertencia para que deponga esa actitud.

A pesar del tenso episodio, el juez decidió no mostrar ninguna tarjeta disciplinaria y permitió que el partido continuara con normalidad.

En lo deportivo, el encuentro finalizó igualado 2-2, con Grueso convirtiéndose en uno de los protagonistas al marcar el gol que selló el empate para Internacional Santa Tecla a los 56 minutos.

Tras la difusión del video, la acción del árbitro generó numerosas reacciones entre aficionados y analistas, quienes debaten si su comportamiento amerita una sanción por parte de las autoridades del fútbol salvadoreño. Hasta el momento, no se ha informado sobre una medida disciplinaria relacionada con el incidente.

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