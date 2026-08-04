Aurora afrontará un nuevo desafío fuera de casa cuando visite este martes a Independiente Petrolero en el estadio Patria de Sucre, por la fecha 13 de la División Profesional. El encuentro marcará el regreso del arquero Rubén Cordano, quien ya cumplió su partido de suspensión, aunque el equipo también tendrá importantes ausencias.

El entrenador confirmó que no podrá contar con Alfredo Amarilla, quien deberá cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, ni con Rodrigo Ramallo, que quedó al margen de la convocatoria debido a una lesión.

En la previa del compromiso, el cuerpo técnico destacó que el principal objetivo será neutralizar el juego del conjunto chuquisaqueño, al que calificó como un rival con futbolistas veloces y peligrosos en ataque.

"Hay que tener muchísimo cuidado, tienen jugadores muy rápidos; sin embargo, la idea es hacer un gran juego, un gran partido. Hemos venido analizando al rival y esperamos hacer un gran encuentro", señalaron desde el plantel.

La principal novedad para Aurora será el retorno de Rubén Cordano al arco. El guardameta volverá a ser titular luego de cumplir una fecha de sanción, situación que genera confianza dentro del equipo.

"Estamos todos con la confianza depositada en él. Es un gran jugador, un gran ser humano y nos va a aportar bastante en este partido. Tiene toda la experiencia suficiente", destacaron.

Además, el cuerpo técnico dejó abierta la posibilidad de que algunos de los recientes refuerzos sumen minutos. Futbolistas como Henry, Harrison, Julián y Pacheco podrían ser considerados, luego de mostrar una evolución favorable en su proceso de adaptación al plantel.

Aurora buscará sumar en Sucre para seguir escalando posiciones en el campeonato, frente a un Independiente Petrolero que también necesita hacerse fuerte en condición de local.

Mira la programación en Red Uno Play