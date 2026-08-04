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La fecha 13 del fútbol boliviano llega con duelos que pueden cambiar la tabla

La decimotercera jornada de la División Profesional se pone en marcha este martes con tres encuentros, mientras que Bolívar, The Strongest, Blooming y el líder Always Ready tendrán acción entre miércoles y jueves en una fecha que promete emociones.

Martin Suarez Vargas

04/08/2026 15:59

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Foto: APG.
Bolivia.

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La División Profesional del fútbol boliviano vuelve a la acción con el inicio de la fecha 13, una jornada que podría marcar el rumbo de la tabla de posiciones y en la que varios equipos buscarán consolidarse en la pelea por el título.

La programación comenzará este martes con tres compromisos. A partir de las 15:00, ABB recibirá a Totora Real Oruro. Más tarde, desde las 18:00, Independiente Petrolero será local frente a Aurora en el estadio Patria de Sucre. La jornada concluirá a las 20:00, cuando Guabirá enfrente a Real Tomayapo.

La actividad continuará el miércoles con una cartelera de alto voltaje. A las 15:00, Gualberto Villarroel San José se medirá con San Antonio de Bulo Bulo. Luego, a las 18:00, Nacional Potosí recibirá a The Strongest, en uno de los encuentros más atractivos de la fecha. Finalmente, desde las 20:30, Bolívar será anfitrión de Oriente Petrolero en el estadio Hernando Siles.

La fecha se completará el jueves con otros dos partidos. Universitario recibirá a Real Potosí desde las 15:00, mientras que el cierre estará a cargo de Blooming y el líder del campeonato, Always Ready, que se enfrentarán a partir de las 19:30 en uno de los duelos más esperados de la jornada.

Con enfrentamientos entre equipos que buscan escalar posiciones y otros que luchan por mantenerse en la parte alta de la tabla, la fecha 13 promete ser determinante en el desarrollo del campeonato y ofrecer un nuevo capítulo de emociones en el fútbol boliviano.

Mira la programación en Red Uno Play

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