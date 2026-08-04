La División Profesional del fútbol boliviano vuelve a la acción con el inicio de la fecha 13, una jornada que podría marcar el rumbo de la tabla de posiciones y en la que varios equipos buscarán consolidarse en la pelea por el título.

La programación comenzará este martes con tres compromisos. A partir de las 15:00, ABB recibirá a Totora Real Oruro. Más tarde, desde las 18:00, Independiente Petrolero será local frente a Aurora en el estadio Patria de Sucre. La jornada concluirá a las 20:00, cuando Guabirá enfrente a Real Tomayapo.

La actividad continuará el miércoles con una cartelera de alto voltaje. A las 15:00, Gualberto Villarroel San José se medirá con San Antonio de Bulo Bulo. Luego, a las 18:00, Nacional Potosí recibirá a The Strongest, en uno de los encuentros más atractivos de la fecha. Finalmente, desde las 20:30, Bolívar será anfitrión de Oriente Petrolero en el estadio Hernando Siles.

La fecha se completará el jueves con otros dos partidos. Universitario recibirá a Real Potosí desde las 15:00, mientras que el cierre estará a cargo de Blooming y el líder del campeonato, Always Ready, que se enfrentarán a partir de las 19:30 en uno de los duelos más esperados de la jornada.

Con enfrentamientos entre equipos que buscan escalar posiciones y otros que luchan por mantenerse en la parte alta de la tabla, la fecha 13 promete ser determinante en el desarrollo del campeonato y ofrecer un nuevo capítulo de emociones en el fútbol boliviano.

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