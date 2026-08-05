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Marcelo Martins regresa a la cancha para defender los colores de Bolivia

El máximo goleador histórico de Bolivia será parte del equipo de leyendas que enfrentará a Brasil.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

04/08/2026 22:05

Agregar Reduno en
Foto: AFP
Bolivia

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Marcelo Martins Moreno volverá a vestir la camiseta de Bolivia en un partido especial del Legends Master World Games, donde será una de las principales figuras del equipo de leyendas bolivianas que enfrentará a Brasil.

El encuentro se disputará el sábado 12 de septiembre, desde las 18:00 horas, en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz de la Sierra.

El máximo goleador histórico de la selección nacional volverá a encontrarse con la hinchada boliviana.

El Legends Master World Games prepara este espectáculo deportivo como una oportunidad para que los aficionados vuelvan a disfrutar del talento de grandes figuras, que  dejaron una importante huella en la historia del fútbol.

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