Un hecho de sangre se registró este miércoles en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde un ciudadano extranjero perdió la vida tras ser atacado con arma de fuego en el barrio El Carmen, ubicado en la zona de la avenida Busch y del tercer anillo externo.

De acuerdo con el reporte preliminar, un sujeto armado disparó contra la víctima, quien cayó sin vida sobre la vía pública. El ataque generó la alarma entre vecinos y transeúntes, que dieron aviso a las autoridades.

Efectivos policiales se desplazaron hasta el lugar para resguardar la escena del crimen e iniciar las primeras investigaciones. Personal especializado realizó el levantamiento legal del cadáver y comenzó la recolección de indicios que permitan esclarecer las circunstancias del hecho e identificar al responsable.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima ni el posible móvil del asesinato.

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