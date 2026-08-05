¿Viajas a La Paz o al altiplano? Así puedes prevenir el mal de altura

Bolivia alberga algunas de las ciudades más altas del mundo. La Paz, por ejemplo, se encuentra a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, una altitud que puede provocar el llamado mal de altura o sorojchi en quienes no están acostumbrados.

Los síntomas más frecuentes incluyen dolor de cabeza, mareos, cansancio, falta de aire, náuseas y pérdida del apetito. Aunque en la mayoría de los casos son leves y desaparecen con el paso de las horas, una adecuada preparación puede hacer que la experiencia sea mucho más llevadera.

¿Cómo prevenir el sorojchi?

Especialistas recomiendan seguir estas medidas al llegar a una ciudad de gran altitud:

Descansar durante las primeras horas y evitar actividades físicas intensas.

Mantener una buena hidratación, bebiendo agua con frecuencia.

Consumir comidas ligeras, como sopas, frutas y carbohidratos de fácil digestión.

Evitar el alcohol y las comidas muy grasosas durante el proceso de aclimatación.

Si es posible, ascender de manera gradual, especialmente cuando se viaja por carretera.

¿Qué ayuda a aliviar los síntomas?

En Bolivia es común consumir mate de coca o infusiones de muña, bebidas tradicionales que muchas personas utilizan para aliviar las molestias asociadas a la altura. Además, existen medicamentos de venta libre, como las conocidas Sorojchi Pills, que son utilizadas por algunos viajeros para ayudar a reducir los síntomas.

En caso de dolor de cabeza, analgésicos como el paracetamol o el ibuprofeno pueden ofrecer alivio, siempre que no existan contraindicaciones médicas.

Si el malestar es intenso, algunos centros médicos y farmacias ofrecen oxígeno suplementario como medida de apoyo.

¿Cuándo acudir a un médico?

Si los síntomas empeoran, persisten durante varias horas o aparecen dificultades importantes para respirar, confusión, pérdida del equilibrio o dolor intenso en el pecho, se debe buscar atención médica de inmediato, ya que podrían tratarse de formas graves del mal de altura que requieren tratamiento especializado.

Disfrutar la altura con precaución

Destinos como La Paz, Potosí, el Salar de Uyuni o el Parque Nacional Sajama ofrecen paisajes únicos y experiencias inolvidables.

El neumólogo Gustavo Zubieta, director del Instituto Pulmonar y Patología en Altura, recuerda que la mejor estrategia es permitir que el organismo se adapte progresivamente a la disminución de oxígeno y no subestimar los síntomas.

Con una buena planificación, hidratación y descanso, la mayoría de los viajeros logra aclimatarse en uno o dos días y disfrutar plenamente de los atractivos que ofrece Bolivia.

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