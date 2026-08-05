Portal del León 8/8: por qué millones de personas creen que esta fecha atrae abundancia

Cada año, el 8 de agosto cobra un significado especial para quienes siguen corrientes de espiritualidad, astrología y numerología. La fecha es conocida como el Portal del León 8/8, un evento que, según estas tradiciones, simboliza una oportunidad para la renovación personal, la abundancia y el crecimiento interior.

Los creyentes sostienen que durante este periodo coinciden el Sol transitando por el signo de Leo y la visibilidad de la estrella Sirio, una alineación a la que atribuyen un significado energético y simbólico. Sin embargo, estas interpretaciones pertenecen al ámbito de las creencias espirituales y no cuentan con respaldo científico.

¿Por qué se llama Portal del León?

El nombre hace referencia al signo zodiacal de Leo, asociado en la astrología con el liderazgo, la confianza y la creatividad. Además, el número 8 suele relacionarse en la numerología con el equilibrio, el infinito y la prosperidad, razón por la que la fecha 8/8 es considerada especialmente significativa por quienes practican estas disciplinas.

El ritual más popular

Entre las prácticas más difundidas destaca un ritual que busca representar la prosperidad y el cumplimiento de objetivos personales.

Para realizarlo, quienes siguen esta tradición utilizan:

Una vela dorada o amarilla.

Tres monedas doradas.

Una rama de canela.

Una hoja de papel blanco.

Un bolígrafo de tinta negra o dorada.

La dinámica consiste en escribir tres deseos o metas para el resto del año, colocar las monedas formando un triángulo, situar la vela en el centro y encenderla mientras se pronuncia una afirmación o decreto personal relacionado con la abundancia, la fortaleza o los nuevos comienzos.

Al finalizar, muchas personas conservan las monedas en su billetera como un símbolo de sus intenciones y compromiso con las metas planteadas.

Un momento para reflexionar

Más allá del componente esotérico, para muchos participantes el Portal del León representa una oportunidad para hacer una pausa, reflexionar sobre los objetivos personales, dejar atrás hábitos que desean cambiar y comenzar una nueva etapa con mayor motivación.

Aunque no existen pruebas científicas de que estos rituales generen cambios materiales o energéticos, miles de personas alrededor del mundo encuentran en estas prácticas un espacio de conexión personal, meditación y renovación emocional.

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