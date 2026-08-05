¡A recorrer Santa Cruz! Gobernación garantiza rutas transitables para el feriado largo

En el inicio del feriado largo por el aniversario patrio, la Gobernación de Santa Cruz, a través del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam), informó que la red vial fundamental y departamental se encuentra transitable e invitó a la población a aprovechar estos días para conocer los atractivos turísticos y naturales del departamento.

El responsable del Sedcam, Fernando Córdoba, explicó que se realizan inspecciones permanentes para garantizar la circulación de vehículos particulares y del transporte público, además de monitorear cualquier eventualidad que pudiera registrarse durante el intenso movimiento de viajeros.

Si bien señaló que existen afectaciones menores en algunos tramos de las provincias Ñuflo de Chávez, Ichilo y Ángel Sandóval, aclaró que estas no impiden la circulación vehicular y únicamente recomendó conducir con mayor precaución en esos sectores.

La autoridad aseguró que se mantienen personal operativo y maquinaria pesada disponibles las 24 horas, con equipos de emergencia distribuidos en las distintas provincias para responder de manera inmediata ante cualquier contingencia.

Asimismo, indicó que, pese a las limitaciones económicas que enfrenta la institución, se continúan ejecutando trabajos de mantenimiento en la red vial departamental con el apoyo de municipios y otras entidades, con el objetivo de garantizar la conectividad durante el feriado.

Córdoba también recordó que la institución recibe reportes ciudadanos a través de su página oficial de Facebook, canal que permanece activo para informar sobre cualquier incidente en las carreteras.

Finalmente, hizo un llamado a los conductores a respetar las señales de tránsito, revisar el estado de sus vehículos antes de viajar y, sobre todo, evitar el consumo de bebidas alcohólicas al volante, para que las familias disfruten de un feriado seguro.

Con carreteras habilitadas y personal desplegado en distintos puntos del departamento, Santa Cruz espera recibir a miles de visitantes durante el fin de semana largo, invitándolos a descubrir sus paisajes, cultura y riqueza turística con responsabilidad.

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