Gobierno dispone investigación para identificar a los responsables de la fuga de dos reos de Palmasola

El Ministerio de Gobierno informó este miércoles que dispuso el inicio de una investigación para establecer cómo fueron vulneradas las medidas de seguridad que permitieron la fuga de dos ciudadanos brasileños del Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola e identificar a los responsables del hecho.

“Se activó de inmediato el plan de búsqueda y recaptura en coordinación con la Policía Boliviana. Asimismo, se ha dispuesto el inicio de una investigación para establecer las circunstancias de la evasión, determinar cómo se vulneraron las medidas de seguridad e identificar a los responsables, quienes serán puestos a disposición de la autoridad competente y sancionados conforme a Ley”, señala el comunicado difundido por el Ministerio de Gobierno.

La cartera de Estado explicó que la madrugada de este miércoles 5 de agosto se registró un corte del suministro de energía eléctrica que afectó al penal de Palmasola y a sectores aledaños, situación que motivó la activación de los protocolos de seguridad y el refuerzo de los patrullajes internos y externos en coordinación con el Comando Departamental de la Policía.

“Durante las verificaciones de seguridad se evidenciaron indicios de una evasión en una de las torretas de vigilancia del recinto. Concluido el llamado general de lista, se confirmó la fuga de dos personas privadas de libertad de nacionalidad brasileña: Heleno Da Silva Alex, procesado por el delito de asesinato, y Da Silva Fernando Junior, procesado por el delito de tráfico de armas”, agrega el pronunciamiento oficial.

Los reclusos escaparon presuntamente aprovechando el apagón registrado durante la madrugada.

Tras confirmarse la evasión, las autoridades activaron un operativo de búsqueda y recaptura en coordinación con la Policía Boliviana, mientras la investigación deberá establecer las circunstancias en las que ocurrió la fuga, las posibles fallas en los sistemas de seguridad y las responsabilidades del personal involucrado.

El Ministerio de Gobierno aseguró que las personas que resulten responsables de la vulneración de las medidas de seguridad serán puestas a disposición de la autoridad competente y sancionadas conforme a la normativa vigente.

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