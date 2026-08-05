Investigan denuncia de presunto abuso contra estudiante de 13 años en Cochabamba

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Erick Peralta, informó sobre la investigación de una denuncia por presunto abuso sexual contra una estudiante de 13 años, en la que estaría involucrado el director de una unidad educativa de Cochabamba.

La autoridad policial calificó el caso como un hecho lamentable y señaló que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, el acusado habría aprovechado su posición de autoridad dentro del establecimiento educativo para cometer el presunto delito.

“Se trata de un director de una unidad educativa que, aprovechando su posición y autoridad, habría cometido este delito contra una menor de 13 años”, manifestó Peralta.

Menor brindó información ante equipo multidisciplinario

El director de la Felcc explicó que la víctima fue atendida por un equipo multidisciplinario, instancia en la que proporcionó información sobre lo ocurrido.

Según la investigación inicial, el director habría utilizado como pretexto situaciones relacionadas con las calificaciones de la estudiante para acercarse a ella.

Existe una denuncia y se investigan antecedentes

Peralta indicó que, hasta el momento, existe una sola denuncia formal contra esta persona; sin embargo, mencionó que se tienen reportes de casos similares registrados en otras unidades educativas.

La Felcc continúa con las diligencias investigativas para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades conforme avance el proceso.

Mira la programación en Red Uno Play