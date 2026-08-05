[VIDEO] “Todavía no la he terminado de pagar”: dos delincuentes roban una moto en la Radial 26

El robo de una motocicleta volvió a poner en evidencia la preocupación por la inseguridad en Santa Cruz. El hecho ocurrió en la zona de la Radial 26, entre el tercer y cuarto anillo, cerca del mercado Belén, donde dos personas fueron captadas por cámaras de seguridad mientras sustraían el motorizado.

La víctima informó que la motocicleta robada es una Honda XR 150 de color negro, con placa 6504-LHE, y señaló que ya presentó la denuncia correspondiente ante la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove), con la esperanza de recuperar su motorizado.

Según el propietario, las imágenes obtenidas muestran que los delincuentes permanecieron aproximadamente diez minutos en el lugar antes de actuar. Posteriormente, lograron deschapar la motocicleta y llevársela con facilidad.

“Son dos personas que estuvieron unos 10 minutos parados afuera y de ahí proceden a robársela. Vinieron en otra motocicleta. Todavía no la he terminado de pagar”, lamentó el afectado.

El propietario expresó además su preocupación por el incremento de robos de motocicletas en la ciudad y pidió a las autoridades reforzar los controles y el patrullaje preventivo para frenar este tipo de delitos.

Mientras continúan las investigaciones, la víctima solicita a la población que, en caso de tener información sobre el paradero de la motocicleta, la comunique de inmediato a la Policía o a Diprove para contribuir a su recuperación.

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