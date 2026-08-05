Crimen en Villa Tunari: Investigan un ajuste económico tras asesinato de un hombre dentro de su vehículo

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Erick Peralta, informó que las investigaciones por el asesinato de Evo Morales Mayta, de 31 años, apuntan principalmente a un posible móvil económico, luego de descartar inicialmente una relación con actividades vinculadas al narcotráfico.

El hecho ocurrió en el sindicato Carmen Pampa, localidad Nueva Tacopaya del municipio de Villa Tunari, en el Trópico de Cochabamba. La víctima había salido rumbo a su chaco el pasado 31 de julio y no retornó a su domicilio. Ante su desaparición, sus familiares iniciaron la búsqueda y su padre, Mario Morales, lo encontró sin vida al interior de su vehículo el 2 de agosto.

Autopsia reveló muerte por impacto de bala

Peralta explicó que, en un primer momento, la familia había señalado que la víctima pudo haber sufrido una caída producto de una epilepsia, debido a una lesión que presentaba en la región frontal.

“En primera instancia, la causa de la muerte habría sido atribuida a una caída producto de una epilepsia que la víctima habría sufrido, según la versión proporcionada por sus padres”, señaló el jefe policial.

Sin embargo, tras la autopsia médico legal y la apertura craneal, se estableció que la lesión correspondía a una laceración de cráneo provocada por un proyectil de arma de fuego.

El informe médico confirmó que Evo Morales Mayta falleció por un traumatismo craneoencefálico ocasionado por un disparo en la cabeza.

Descartan vínculo con narcotráfico y apuntan a deudas

El director de la Felcc indicó que una de las primeras hipótesis investigativas fue un posible vínculo con el tráfico de drogas, pero esta línea fue descartada tras las verificaciones realizadas.

“No existe relación con actividades vinculadas al narcotráfico”, afirmó Peralta.

Asimismo, informó que durante la recopilación de información y los interrogatorios realizados se identificó que la víctima tenía deudas pendientes, por lo que una de las principales hipótesis que se maneja actualmente está relacionada con un tema económico.

Investigación se concentra en el entorno cercano

La Policía continúa con las investigaciones para identificar a los responsables del crimen y anunció que las indagaciones se enfocarán en el entorno más cercano de la víctima, incluyendo amigos y conocidos.

“Las investigaciones estarán enfocadas principalmente en el entorno más cercano de la víctima, incluyendo amigos y conocidos, con el objetivo de establecer responsabilidades”, explicó Peralta.

Aclaración sobre el nombre de la víctima

El caso generó atención debido a que la víctima llevaba el nombre y primer apellido del expresidente Evo Morales. Al respecto, Peralta aclaró que se trata de otra persona y que la coincidencia corresponde únicamente al nombre y apellido inicial.

“Lo peculiar de este caso es que lleva el primer nombre y el primer apellido del expresidente, lo que genera cierta confusión; sin embargo, se trata de otra persona, cuyo segundo apellido es diferente”, indicó.

La Felcc continúa con las diligencias investigativas para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar quiénes participaron en el asesinato ocurrido en el Trópico de Cochabamba.

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