El hallazgo del cuerpo de un recién nacido en el municipio de Sorata, La Paz, elevó a 18 los casos de infanticidio registrados en Bolivia en lo que va del año. Ante este hecho, el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades anunció el despliegue de personal para apoyar la investigación y cuestionó la actuación de las instituciones encargadas de la protección de la niñez.

La viceministra Jessica Echeverría informó que el Ministerio Público coordina las investigaciones para identificar a los responsables y establecer las circunstancias del crimen. Asimismo, lamentó que la Defensoría de la Niñez de Sorata no hubiera facilitado información para articular acciones conjuntas.

Deficiencias en el sistema público

La autoridad sostuvo que el caso evidencia deficiencias en el funcionamiento de las defensorías, la coordinación con la Policía, los centros de salud y los gobiernos municipales, especialmente en regiones alejadas. También señaló que la rotación constante de efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) dificulta el seguimiento de los casos.

Violencia familiar y acciones de intervención

Echeverría indicó que la mayoría de los infanticidios registrados están vinculados a hechos de violencia extrema dentro del entorno familiar y advirtió sobre la necesidad de fortalecer los equipos técnicos de psicólogos y trabajadores sociales, además de mejorar el funcionamiento de las casas de acogida y ampliar el apoyo a mujeres en situación de violencia, abandono o vulnerabilidad.

La autoridad anunció que el Viceministerio realiza inspecciones en defensorías de distintos municipios para evaluar su atención y verificar posibles fallas en los mecanismos de prevención y protección de niñas, niños y adolescentes. Además, reiteró el llamado a los gobiernos municipales para completar el personal de estas instancias y agilizar la respuesta ante situaciones de riesgo.

Mira la programación en Red Uno Play