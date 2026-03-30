Tragedia en Tarija: Hallan sin vida a una joven madre y su pequeño hijo.

La zona del barrio Constructor, en la ciudad de Tarija, se vistió de luto este lunes tras el hallazgo de dos personas sin vida al interior de una vivienda ubicada en la calle Itaú. Las víctimas fueron identificadas como una joven madre de 19 años y su pequeño hijo de apenas dos años.

El hecho, que generó una profunda consternación en la comunidad, movilizó de inmediato a los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y al personal del Ministerio Público, quienes acordonaron el área para iniciar las pericias correspondientes.

Según los primeros reportes policiales, el escenario encontrado sugiere una secuencia trágica. Los investigadores analizan la posibilidad de un infanticidio, seguido del fallecimiento de la progenitora por determinación propia.

De acuerdo con las indagaciones preliminares, se presume que el menor habría ingerido una sustancia desconocida hallada en un recipiente en el lugar. Posteriormente, la joven madre habría perdido la vida por asfixia mecánica.

La tranquilidad de la calle Itaú se vio interrumpida por el llanto de los familiares. Vecinos del lugar relataron el desgarrador momento en que la madre de la joven llegó a la vivienda, siendo asistida por los presentes ante el impacto de la noticia.

Por otro lado, se conoció que la pareja de la víctima se encontraba trabajando en una zona rural al momento del suceso, por lo que fue notificado horas después del hallazgo.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue para que el médico forense realice la autopsia de ley, un paso determinante para establecer con exactitud la causa y la hora de los decesos, así como la composición de la sustancia encontrada en la habitación.

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