Panificadores de Cochabamba advierten revisión del precio del pan por alza de insumos

El sector panificador de Cochabamba se declaró en emergencia ante el incremento de los precios de los principales insumos para la elaboración del pan de batalla y anunció que realizará una actualización de su hoja de costos, debido a la falta de estabilidad en los precios del mercado.

El representante de los panificadores, José Mamani, explicó que el sector solicitó la intervención del Gobierno para evitar un impacto en el precio de un producto considerado esencial para la población.

Piden estabilidad de precios y revisión de costos

Mamani señaló que el pan de batalla es un artículo de consumo básico y que cualquier variación en los costos de producción genera efectos en la economía de las familias.

“Sabemos que el pan de batalla es un artículo esencial y una mínima variación causa un tremendo impacto en todos los bienes. A raíz de eso, en 2025 hemos tenido ese problema y hemos pedido la atención del Gobierno”, manifestó.

Sin embargo, afirmó que al no existir una respuesta suficiente por parte de las autoridades, el sector se vio obligado a actualizar su estructura de costos.

Indicó que el Ejecutivo nacional convocará a un ampliado del sector panificador para analizar la situación y revisar nuevamente la hoja de costos debido a la variación de precios en el mercado nacional.

Insumos afectados por el tipo de cambio y transporte

El dirigente explicó que varios insumos utilizados en la elaboración del pan tienen relación con el comportamiento del dólar, entre ellos el trigo y la harina.

“El trigo que se compra varía de acuerdo al tipo de cambio del dólar, la harina también está indexada al dólar; el Gobierno ha adquirido harina, pero también está indexada al dólar”, afirmó.

Asimismo, señaló que el incremento del costo del transporte también influye en el precio final de los productos. “El flete antes estaba en 18 bolivianos, ahora está por encima de 20 o 25 bolivianos. Esa variación incide en el precio final del insumo”, sostuvo.

Panificadores descartan pedir subvención

Mamani aclaró que el sector no solicita una subvención, sino mecanismos que permitan mantener estabilidad en los precios de los insumos. “Queremos estabilidad en los precios. Si no hay esto, como cualquier otro sector, vamos a tener que revisar y poner un precio final del producto”, indicó.

Explicó que actualmente no pueden establecer un posible incremento del pan de batalla, debido a que los costos continúan cambiando constantemente.

“Hace dos días la harina estaba en 230 bolivianos el quintal; ahora está en 235. Por eso pedimos estabilidad de precios”, afirmó.

Reclaman devolución de depósitos realizados a Emapa

El representante también cuestionó la falta de solución sobre los recursos económicos depositados por los panificadores al Gobierno a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).

Recordó que en septiembre de 2025 concluyó el convenio entre el sector panificador y el Gobierno mediante Emapa, pero aún existirían deudas pendientes.

“Todavía tenemos deudas pendientes con el Gobierno. Va a ser un año y no han terminado de cancelar; es un capital que necesita el socio de a pie para comprar insumos”, señaló.

Mamani afirmó que los recursos depositados necesitan ser devueltos debido a la actual situación económica y pidió al Gobierno una respuesta sobre el destino de esos fondos.

Esperan convocatoria a mesas de trabajo

El dirigente informó que Emapa convocó la semana pasada a una reunión con el sector para analizar la hoja de costos; sin embargo, indicó que no hubo nuevas convocatorias para instalar mesas de trabajo.

“Se ha enviado la nota y se ha hecho la solicitud correspondiente. Estamos a la espera, pero si no hay respuesta, vamos a revisar la nueva hoja de costos”, manifestó.

Los panificadores reiteraron que la actualización de costos no se limita únicamente al pan de batalla, sino a todos los productos elaborados por el sector, y advirtieron que la variación constante de los precios podría derivar en un ajuste al consumidor.



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