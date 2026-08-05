¡No te quedes en casa! Conoce algunos destinos turísticos de La Paz que puedes disfrutar este feriado

Con la llegada del feriado largo por el 201 aniversario de Bolivia, operadores turísticos invitan a la población a recorrer los principales atractivos del departamento de La Paz, con alternativas de uno y dos días para quienes buscan naturaleza, aventura, historia y cultura.

Entre los destinos recomendados destacan Charquini y la Laguna Esmeralda, donde los visitantes pueden realizar caminatas de alta montaña y apreciar glaciares y paisajes andinos. Para los amantes de la aventura, el Camino de la Muerte continúa siendo una de las rutas más demandadas para recorridos en bicicleta.

Otra de las opciones es Tiwanaku, que ofrece visitas de un día para conocer el Templo Semisubterráneo, la Puerta del Sol y los monolitos más representativos del complejo arqueológico. Asimismo, el Rincón del Tigre propone recorridos por cascadas y pozas naturales, mientras que el Lago Titicaca permite paseos en lancha y visitas a los denominados Ojos del Titicaca.

Viajar también representa una forma de apoyar al turismo y a las economías locales, pese a las dificultades que atraviesa el sector por el abastecimiento de combustibles. Por este motivo, desde la Red Uno te invitamos a explorar rincones nuevos e impresionantes del departamento, no sólo para un bien productivo, sino para enriquecerse cultural y folclóricamente de la esencia paceña.

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