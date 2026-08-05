Combustible: largas filas regresan a los surtidores de La Paz

Las largas filas por diésel continúan en distintos surtidores de La Paz y, en las últimas horas, también reaparecieron las filas para cargar gasolina. En la estación de servicio de la avenida Montes, decenas de buses interdepartamentales permanecían estacionados desde la avenida Perú hasta la calle Armentia, a la espera de que se reanude la venta de combustible.

Los transportistas señalaron que algunos conductores llevan entre uno y hasta tres días esperando abastecerse de diésel, situación que obliga a pasar la noche en sus vehículos y retrasa las salidas hacia diferentes departamentos del país.

"Desde ayer (martes) estamos en la fila, aquí tenemos que dormir... demasiado frío y así tenemos que trabajar", relató uno de los choferes afectados, quien explicó que, tras cargar combustible, debía partir inmediatamente rumbo a Cochabamba.

¿Vuelven las filas por gasolina?

Las empresas de transporte indicaron que varias unidades no pueden salir de la Terminal de Buses debido a la falta de diésel. A ello se suma la preocupación por el retorno de las filas para gasolina, un combustible que en las últimas semanas se adquiría con normalidad, pero que desde la noche anterior comenzó a generar nuevamente largas esperas en algunos surtidores.

"No sé hasta cuándo vamos a estar con esta situación; en diferentes departamentos tenemos que pasar dos, tres o cuatro días durmiendo en la fila", lamentó otro conductor, al advertir que la escasez de combustible continúa afectando al sector del transporte y a los usuarios que dependen del servicio interdepartamental.

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