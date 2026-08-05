Fiesta patria en Cochabamba: conozca dónde y a qué hora serán los desfiles

Cochabamba vive el ambiente festivo por los 201 años de la independencia de Bolivia. Este miércoles 5 de agosto se realizarán dos desfiles cívicos escolares en distintos puntos de la ciudad, además del tradicional desfile de teas por la noche, lo que implicará cierres de vías y restricciones al tránsito vehicular.

Dos desfiles escolares para la jornada

Desde tempranas horas, la ciudad será escenario de dos actos cívicos simultáneos. El primer desfile escolar, organizado por la Dirección Distrital Cochabamba II, comenzará a las 08:00 en la zona de Jaihuayco, partiendo desde la plaza 14 de Noviembre y recorriendo la avenida 6 de Agosto hasta las inmediaciones del Parque Kanata.

Posteriormente, a las 09:00, se desarrollará el desfile cívico escolar de la Dirección Distrital Cochabamba I en el centro de la ciudad. La ruta iniciará en la plaza 14 de Septiembre, continuará por la calle 25 de Mayo, pasará por la plaza Colón y recorrerá la avenida Ballivián (El Prado) hasta concluir en la plaza de Las Banderas.

Ultiman detalles en El Prado

En la avenida Ballivián ya se observan los preparativos para el paso de las delegaciones estudiantiles. Varias personas instalaron carpas, graderías y puestos de venta para recibir a los asistentes que se concentrarán en la principal vía del centro cochabambino.

El palco oficial estará ubicado sobre la avenida Ballivián. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó si el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y el gobernador del departamento, Leonardo Loza, compartirán el espacio durante los actos protocolares.

Desfile de teas y sesión de honor

La agenda cívica continuará a las 15:00 con la Sesión de Honor de la Asamblea Legislativa Departamental en la Casa Departamental de Culturas.

Por la noche, a las 18:30, se realizará el tradicional desfile de teas por las principales calles de la ciudad, una de las actividades más representativas de las celebraciones patrias.

Cierres de vías y recomendaciones

Debido a los recorridos programados, se prevén cortes temporales en la calle 25 de Mayo, plaza Colón, avenida Ballivián, plaza de Las Banderas, avenida 6 de Agosto y vías adyacentes a la plaza 14 de Noviembre en Jaihuayco.

Las autoridades recomendaron a la población tomar previsiones, utilizar rutas alternas y planificar sus desplazamientos con anticipación para evitar congestionamientos durante el desarrollo de los actos cívicos.

Agenda principal

Miércoles 5 de agosto

18:30: Desfile de teas.

15:00: Sesión de Honor de la Asamblea Legislativa Departamental.

09:00: Desfile cívico escolar Cochabamba I (centro de la ciudad).

08:00: Desfile cívico escolar Cochabamba II (Jaihuayco).

Jueves 6 de agosto

14:00: Gran Desfile Cívico Institucional por el aniversario de Bolivia.

Ofrendas florales a monumentos patrios.

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