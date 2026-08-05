Advierten que incendios forestales favorecen expansión agropecuaria en zonas de bosque

Investigadores y bomberos voluntarios advirtieron que los incendios forestales no solo generan un grave impacto ambiental, sino que también terminan favoreciendo la expansión de la frontera agropecuaria, principalmente en regiones como la Chiquitanía, donde extensas áreas de bosque son posteriormente habilitadas para cultivos.

Expansión agropecuaria

Un análisis de la Fundación Tierra señala que, tras los incendios registrados en los últimos años, miles de hectáreas cambiaron su uso del suelo. Imágenes satelitales muestran que sectores que anteriormente eran bosques ahora están destinados a actividades agrícolas.

Según el estudio, no se trata de pequeñas superficies, sino de predios que superan las 3.000 y hasta 5.000 hectáreas, donde el cambio de uso de suelo se produce de manera acelerada para la expansión agropecuaria.

Fenómeno de El Niño

Los especialistas alertaron además de que el fortalecimiento del fenómeno de El Niño incrementará el riesgo de incendios entre septiembre y octubre, cuando se prevén las condiciones más secas del año. Esta situación podría facilitar la propagación del fuego y ampliar las áreas afectadas.

Bomberos voluntarios insistieron en que el Estado debe reforzar las acciones preventivas y el control de quemas para evitar que los incendios continúen convirtiéndose en una vía para la habilitación de nuevas tierras agrícolas.

"La temporada de incendios está comenzando. Es algo que no deberíamos normalizar", señalaron desde el cuerpo de voluntarios.

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