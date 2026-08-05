Incendio arrasa con tres puestos de comerciantes en Cochabamba; buscan a motociclista sospechoso

Tres puestos de venta fueron consumidos por un incendio registrado en la madrugada de este miércoles en la avenida San Martín de la ciudad de Cochabamba. Las comerciantes afectadas denunciaron que el hecho habría sido provocado por un individuo que llegó en motocicleta y posteriormente huyó del lugar.

Según los testimonios, el siniestro ocurrió pasada la medianoche y causó la pérdida total de la mercadería almacenada en los puestos.

Testigos señalan a un motociclista

Una de las vendedoras afectadas relató que cámaras y testigos habrían observado a un hombre encapuchado actuando de manera sospechosa antes del incendio.

"Han visto que era un sujeto que estaba en moto y encapuchado de amarillo. Había prendido fuego, trajo combustible en un bidón, lo echó para prender fuego, esperó que se prenda y ha escapado", denunció.

Las comerciantes indicaron que ya formalizaron la denuncia y esperan que las imágenes de las cámaras de seguridad permitan identificar al responsable.

Pérdidas económicas superan los Bs 20 mil

El incendio destruyó completamente la mercadería destinada a las celebraciones patrias, entre ellas banderas, escarapelas, cintas y otros artículos alusivos a Bolivia.

"Queremos justicia porque hemos sacado mercadería a crédito y debemos. Hemos perdido todo", expresó una de las afectadas. La comerciante señaló que sufrió pérdidas cercanas a los 20 mil bolivianos.

"He perdido banderas, de todo un poco, escarapelas, cintas, todo lo que son los símbolos patrios. He perdido como 20 mil bolivianos; tenía 12 cajas de mercadería", lamentó.

Esperan resultados de la investigación

Las afectadas informaron que los tres puestos quedaron completamente dañados y que actualmente intentan cubrir los espacios para continuar con sus actividades comerciales. Mientras tanto, aguardan que las autoridades revisen las grabaciones de seguridad y determinen las circunstancias exactas del hecho para dar con el autor del incendio.

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