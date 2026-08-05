Nuevos elementos salieron a la luz sobre la fuga de dos ciudadanos extranjeros del Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola, ocurrida durante la madrugada de este miércoles 5 de agosto. La investigación preliminar establece que los privados de libertad cortaron la malla perimetral y forzaron los candados de una torreta de vigilancia utilizando una pata de cabra para escapar del recinto penitenciario.

Tras la evasión, las autoridades encontraron en el lugar un arma de fuego presuntamente abandonada por los fugitivos, un hallazgo que incrementa las interrogantes sobre la forma en que se ejecutó la fuga y si existieron fallas en los controles de seguridad o algún grado de complicidad.

El Ministerio de Gobierno informó que dispuso el inicio de una investigación para establecer cómo fueron vulneradas las medidas de seguridad que permitieron la fuga de los dos ciudadanos brasileños e identificar a los responsables del hecho.

“La Dirección General de Régimen Penitenciario informa a la opinión pública que, la madrugada de este miércoles 5 de agosto, a raíz de un corte del suministro de energía eléctrica que afectó al Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola y sectores aledaños, se activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad, reforzándose los patrullajes internos y externos en coordinación con el Comando Departamental de la Policía”, señala el comunicado difundido por el Ministerio de Gobierno.

La institución agregó que “durante las verificaciones de seguridad se evidenciaron indicios de una evasión en una de las torretas de vigilancia del recinto. Concluido el llamado general de lista, se confirmó la fuga de dos personas privadas de libertad de nacionalidad brasileña: Heleno Da Silva Alex, procesado por el delito de asesinato, y Da Silva Fernando Junior, procesado por el delito de tráfico de armas”.

Asimismo, el Ministerio de Gobierno indicó que, una vez conocido el hecho, “se activó de inmediato el plan de búsqueda y recaptura en coordinación con la Policía Boliviana. Asimismo, se ha dispuesto el inicio de una investigación para establecer las circunstancias de la evasión, determinar cómo se vulneraron las medidas de seguridad e identificar a los responsables, quienes serán puestos a disposición de la autoridad competente y sancionados conforme a Ley”.

De manera paralela, las fuerzas del orden mantienen un operativo de búsqueda para recapturar a los dos fugitivos, mientras las investigaciones buscan esclarecer las circunstancias que permitieron la evasión y determinar las responsabilidades correspondientes.

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