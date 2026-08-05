Presidente Paz inicia agenda de actividades tras arribar en Sucre por aniversario de Bolivia

El presidente Rodrigo Paz arribó este miércoles a Sucre para cumplir una intensa agenda en el marco de los actos por el 201 aniversario de la Independencia de Bolivia. Su primera actividad fue una reunión con representantes del Comité Cívico de Chuquisaca (Codeinca) y otros sectores sociales y productivos, acompañado por ministros de Estado.

Durante su llegada, el mandatario destacó que el Gobierno está incrementando la inversión pública en Chuquisaca y aseguró que, tras la aprobación del presupuesto reformulado, comenzará la ejecución de nuevos proyectos para el departamento.

"Estamos triplicando la inversión pública en Chuquisaca. Se olvidaron los últimos siete a diez años; ahora estamos triplicando la inversión en salud, educación, ítems e infraestructura", afirmó.

Agenda del presidente

El mandatario tiene previsto trasladarse a los municipios de Tarvita y Padilla para entregar proyectos concluidos, antes de regresar a la capital para encabezar, a las 17:00, la reunión con los gobernadores del país en la Casa de la Libertad.

El encuentro estará centrado en la propuesta del modelo 50-50, que plantea una redistribución gradual de competencias y recursos entre el nivel central y las gobernaciones, además de avanzar hacia un nuevo pacto fiscal y una mayor autonomía departamental.

Reunión con autoridades

Desde el Gobierno se informó que la iniciativa busca fortalecer la descentralización y optimizar la gestión pública en beneficio de todas las regiones. Las conclusiones de las mesas técnicas desarrolladas el martes serán presentadas durante la reunión con los gobernadores.

El jefe de Estado calificó la reunión como un hecho inédito y aseguró que representa el inicio de una nueva etapa para el país.

"El solo hecho de haberse sentado los gobernadores con el Gobierno nacional para iniciar el cierre del Estado centralista es un gran paso. Espero ser el presidente que cierre el Estado centralista y profundice las autonomías y el desarrollo de las regiones", sostuvo.

Además de este encuentro, Rodrigo Paz participará el jueves en los actos protocolares por los 201 años de la Independencia de Bolivia y en la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

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