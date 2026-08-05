Gobernadora de Tarija plantea alivio fiscal y aplicar el modelo 50-50 de forma gradual

La gobernadora de Tarija, María René Soruco, afirmó que su departamento llegará a la reunión entre el presidente Rodrigo Paz Pereira y los nueve gobernadores con una propuesta centrada en fortalecer las autonomías mediante la recuperación de recursos para las regiones y la aplicación gradual del modelo 50-50.

Alivio fiscal

Soruco explicó que, antes de un nuevo pacto fiscal, las gobernaciones consideran prioritario avanzar en la soberanía fiscal, lo que implica eliminar normas que, según sostuvo, reducen los ingresos departamentales. Entre las medidas planteadas figuran la devolución del 12% del IDH destinado al Fondo de Exploración desde 2017 y la derogación de otras disposiciones que transfieren competencias sin financiamiento.

La autoridad también propuso un alivio fiscal mediante la reprogramación de deudas de las gobernaciones con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), con el objetivo de mejorar la capacidad financiera de los gobiernos subnacionales.

"Nosotros tenemos pasos previos también para llegar al pacto fiscal. Uno de ellos es en torno también al alivio fiscal y a la soberanía fiscal".

Devolución de recursos

Respecto a la redistribución de recursos, Soruco señaló que las gobernaciones actualmente no participan de la coparticipación tributaria y planteó modificar la normativa para que esa redistribución se incorpore en el Presupuesto General del Estado 2027.

Indicó que las medidas relacionadas con la soberanía y el alivio fiscal podrían aplicarse de forma inmediata durante 2026, mientras que los cambios en la coparticipación requerirán ajustes legales y presupuestarios.

Consenso y diálogo

La gobernadora aseguró que existe una base de consenso entre los nueve departamentos sobre estos puntos, aunque reconoció que cada región mantiene posiciones particulares de acuerdo con su realidad.

"No venimos a mendigar, sino que nosotros tenemos reivindicaciones que tenemos que traer al tapete".

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