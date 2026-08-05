Guías de turismo piden al Gobierno explicar eliminación del Ministerio

El presidente de la Federación Boliviana de Guías de Turismo, Alan Huaman Valdez, expresó preocupación por la eliminación del Ministerio de Turismo y la creación de una Agencia Nacional de Turismo, anunciada por el Gobierno como parte del reordenamiento del Ejecutivo.

Huaman, quien también es miembro de la Mesa Ejecutiva de Turismo y Gremios de Servicios, sostuvo que el sector aún no conoce con claridad cuál será la jerarquía, presupuesto, capacidad de decisión y representación internacional de la nueva instancia.

“Todos estamos en un limbo”, afirmó durante la entrevista, al señalar que no hubo una socialización previa sobre este cambio.

Piden explicación pública

El dirigente indicó que el sector turístico solicitó una explicación “clara, pública y fundamentada” sobre las razones para eliminar el Ministerio de Turismo.

También pidió información precisa sobre la nueva agencia, su funcionamiento y la manera en que articulará al sector público con el privado.

“Exigimos la información precisa sobre la Agencia Nacional de Turismo: qué jerarquía tiene, cuánto presupuesto, qué capacidad de decisión tiene, qué representación internacional va a tener y cómo se va a articular realmente entre sector público y privado”, señaló.

Temen pérdida de representación

Huaman sostuvo que durante años los guías y otros trabajadores del turismo pidieron contar con una institución de alto nivel dentro del Estado que reconozca el aporte económico y laboral de la actividad turística.

Según explicó, la eliminación del ministerio genera dudas sobre la representación del sector en el gabinete y sobre la continuidad de planes, proyectos y normativa relacionada con la actividad turística.

“Nos afecta de manera directa”, dijo, al remarcar que el turismo requiere una instancia con peso institucional para atender sus necesidades.

Cuestionan falta de visión sobre el turismo

El representante de los guías consideró que las autoridades no comprenden plenamente el aporte económico del turismo ni su valor para fortalecer la identidad nacional.

Afirmó que la creación del Ministerio de Turismo había generado expectativa porque podía impulsar empleos, mejorar condiciones de vida e incrementar el ingreso de divisas por visitantes extranjeros.

“Creímos que por primera vez íbamos a tener la posibilidad de incrementar los trabajos que tenemos en el país y mejorar las condiciones de vida por las divisas que ingresan por cada turista”, manifestó.

Planes quedaron en duda

Huaman recordó que el sector trabajaba con la anterior autoridad del área en un plan maestro de turismo, que incluía propuestas de reestructuración y una nueva política nacional.

Sin embargo, dijo que tras la renuncia de la exministra y el posterior anuncio de cierre del ministerio, el sector quedó sin certezas sobre la continuidad de ese trabajo.

“Estábamos esperanzados en que ya podíamos enfrentar una nueva lógica de reestructurar el turismo en Bolivia, cambiar la política nacional y estructurar la nueva normativa”, sostuvo.

Bolivia aún no logra posicionarse como destino

El dirigente también advirtió que Bolivia todavía no es suficientemente conocida en el mundo como destino turístico, pese a su el mundo como destino turístico, pese a su potencial cultural y natural.

Indicó que muchos visitantes llegan al país por cercanía con destinos consolidados de Perú, Brasil o Argentina, y que el país ha ganado visibilidad en redes sociales, pero aún enfrenta problemas de estadía, gasto turístico y conectividad aérea.

“No nos conocen gran parte del mundo”, afirmó.

Sector dice que quiere apoyar, pero necesita certezas

El representante de los guías afirmó que el turismo atraviesa un momento complejo tras los 53 días de conflicto y bloqueo, que golpearon a varios negocios del sector.

Por ello, sostuvo que no buscan confrontar al Gobierno, sino conocer las reglas, la estructura institucional y la continuidad de los proyectos para poder apoyar la gestión.

“No estamos para luchar, ya hemos perdido 53 días y estamos casi en bancarrota en muchos negocios, pero queremos apoyar a los bolivianos”, expresó.

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