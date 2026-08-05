Escasez de diésel pone en alerta a productores y piden a YPFB cumplir con provisión para evitar pérdidas

La aguda escasez de diésel pone en alerta a los productores del país, quienes piden urgentemente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) cumplir con la provisión para evitar pérdidas devastadoras en la agricultura.

En este sentido, Demetrio Pérez, expresidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), denunció que los compromisos estatales no se respetan, indicando que "no han cambiado, siguen los mismos; llegamos a acuerdos que no se cumplen y esto es otra forma de bloqueo, están comprometiendo la seguridad del país".

Impacto en la siembra y cosechas

El sector agrícola advierte que los plazos del calendario productivo se están agotando rápidamente sin que exista una solución clara a la falta de combustible.

"Están sembrando, pero Dios sabe si van a cosechar, porque ya no es época", sostuvo Pérez, al momento de sugerir modificaciones al Código Penal para procesar a las autoridades responsables de la crisis.

A la situación se suma la indignación de los gobiernos locales de regiones productoras, cuyos representantes se reunieron con YPFB para acordar seis puntos de transparencia en el suministro que no se han traducido en combustible en las estaciones de servicio. En este sentido, Eliezer Arellano, alcalde del municipio de Fernández Alonso, expresó su malestar al señalar que el gobierno no cumplió y que pasaron de pagar Bs. 3,42 a Bs. 9 por litro en el mercado informal.

Exigencia de cambios en la gestión pública

La autoridad municipal apuntó directamente a la burocracia dentro de la estatal petrolera como el factor determinante del desabastecimiento. "Hay gente en Yacimientos que debería salirse porque hacen daño al país", afirmó Arellano, cuestionando también que se incumplan compromisos firmados en actas oficiales mientras persisten irregularidades en la distribución.

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