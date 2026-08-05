La gala de este martes de La Gran Batalla Superstars llegó a su cierre con una presentación llena de ritmo, color y energía.

El último equipo en subir al escenario fue Marianella Molina junto a la academia Fusion Dance, quienes aceptaron el desafío de interpretar una canción en un idioma diferente al español y al inglés.

Para esta temática, el equipo presentó el reconocido éxito “Dançando Lambada” de Kaoma, en idioma portugués, llevando al escenario una propuesta inspirada en la fiesta y la esencia brasileña.

Una presentación llena de alegría y espectáculo

Fusion Dance apostó por una puesta en escena cargada de movimiento, interacción y elementos visuales que llamaron la atención del jurado.

Uno de los momentos más destacados fue la utilización del fuego como parte del show, recurso que permitió reforzar la energía de la presentación.

Gabriela Zegarra destacó la preparación de Marianella

La jurado Gabriela Zegarra resaltó la propuesta del equipo y el trabajo realizado por Marianella para interpretar una canción en portugués.

“Me encantó. El uso del fuego fue muy novedoso, hubo mucha alegría de principio a fin. El lip sync parecía que sabías portugués, se nota que te preparas mucho”, expresó.

Además, destacó el manejo de la letra y calificó la presentación como espectacular.

Elka Meyer valoró la esencia del equipo

Por su parte, Elka Meyer señaló que Fusion Dance logró transmitir la esencia de la canción y destacó la dificultad de interpretar, bailar y manejar un idioma diferente al mismo tiempo.

“Es difícil bailar, cantar y que sea otro idioma. Lo saben mimetizar y eso también se valora”, afirmó.

La jurado también resaltó la integración del equipo y aseguró que nota una evolución positiva en sus presentaciones.

Quimey destacó el trabajo vocal e interpretativo

El jurado Quimey del Río reconoció el trabajo realizado para diferenciar las voces y mantener la interpretación correcta de la canción.

“Identificar la segunda voz para que no haya confusión, entender en qué momento cantar fue muy bueno. La letra estaba, la fisicalidad y movimientos estaban muy bien”, comentó.

Sin embargo, recomendó reforzar un poco más la energía durante algunos momentos de la presentación.

Tito Larenti destacó la evolución del grupo

Finalmente, Tito Larenti aseguró que el equipo mostró mayor integración y encontró una mejor conexión sobre el escenario.

“Hoy estuvieron más integrados, todos como equipo. Encontraron el camino, hubo desplazamiento y escena”, señaló.

Además, motivó a Marianella a seguir creciendo dentro de la competencia.

“No te quedes, es momento de despegar. Vas muy bien, pero para ser una campeona falta más trabajo en equipo”, expresó.

Marianella promete seguir trabajando

Luego de recibir las devoluciones del jurado, Marianella aseguró que el equipo continuará esforzándose para alcanzar el objetivo dentro de la competencia.

“Vamos a trabajar para ganar”, afirmó la participante.

El público calificó con 7,8

Tras la presentación, se dio a conocer la puntuación otorgada por el público:

Puntaje del público: 7,8

Sin embargo, el resultado definitivo todavía queda pendiente, ya que falta conocer el promedio final junto al voto secreto de uno de los integrantes del jurado, que será revelado posteriormente.

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