La competencia continúa y esta noche hay una nueva forma de decidir quién merece quedarse con la ventaja.

En La Gran Batalla Superstars, los equipos se enfrentarán a una primera temática donde el protagonista será nada más y nada menos que el público.

El público tendrá la decisión

Los televidentes podrán ingresar a:

voto.reduno.com.bo y calificar a los equipos con una puntuación del 1 al 10.

Con todas las evaluaciones recibidas se realizará un promedio que será tomado en cuenta dentro de la competencia. Pero eso no será todo.

Un puntaje secreto cambiará la historia

Los jueces también votarán y uno de ellos tendrá una calificación secreta para los equipos.

Este puntaje será revelado recién este miércoles, agregando más emoción y expectativa al resultado final.

Una segunda oportunidad sobre el escenario

Después de esta primera temática, los equipos tendrán una nueva oportunidad para demostrar su evolución y mejorar su presentación con una segunda temática.

Cada movimiento, cada detalle y cada decisión serán importantes para continuar en carrera.

¡Ahora necesitan tu apoyo!

Los equipos ya están listos para dejarlo todo sobre el escenario, pero esta noche necesitan una parte fundamental de la competencia: tu apoyo.

No esperes más, ingresa, califica y demuestra cuál es tu equipo favorito en La Gran Batalla Superstars.

Solo por Red Uno.

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