Una nueva semana de competencia comenzó en La Gran Batalla Superstars y los equipos volvieron a enfrentarse a un desafío lleno de creatividad, talento y exigencia.

En esta oportunidad, la primera temática puso a prueba la capacidad de los participantes para interpretar canciones en idiomas del mundo diferentes al español y al inglés.

El primer equipo en subir al escenario fue Carda junto a la academia Be Yourself, quienes aceptaron el reto de representar a Italia con el reconocido tema “Volare”, del artista Domenico Modugno.

Una presentación con elegancia y desafío

Carda y su equipo apostaron por una puesta en escena inspirada en la esencia italiana, combinando baile, interpretación y un exigente trabajo de sincronización.

La dificultad principal estuvo en la interpretación del idioma, especialmente en el manejo del lip sync y la conexión con el personaje.

A pesar del desafío, el equipo logró una presentación limpia y con buena utilización del escenario.

Elka Meyer destacó la seguridad del equipo

La jurado Elka Meyer resaltó el trabajo realizado y la seguridad mostrada por los integrantes durante la presentación.

“Es una canción difícil de interpretar y de bailar. Me parece que tienen mucha seguridad, fue muy agradable de ver, estuvo muy limpio”, señaló.

Sin embargo, también recomendó continuar fortaleciendo la distribución de elementos dentro del escenario para potenciar aún más la propuesta.

Tito Larenti valoró el desplazamiento y el lip sync

Por su parte, Tito Larenti destacó el uso del espacio y el desplazamiento del equipo.

“Me gustó lo que presentaron, hubo buen desplazamiento, utilizaron todos los espacios. Carda, el lip sync de esta canción es complicado y estuvo muy bien”, afirmó.

El juez indicó que todavía existían detalles relacionados con el personaje, pero consideró que fue una presentación positiva.

Quimey pidió mayor entrega del personaje

El jurado Quimey del Río reconoció que Carda logró construir la base del personaje, aunque señaló que faltó mayor intensidad en algunos momentos.

“La base del personaje está, pero faltaron algunas expresiones. La fisicalidad estaba, pero hacía falta un poco más de entrega a la energía”, explicó.

Además, recomendó trabajar más en la pronunciación y en la interpretación de la letra.

Gabriela Zegarra destacó el baile

La jurado Gabriela Zegarra resaltó especialmente el trabajo coreográfico del equipo.

“El tema del baile sí me encantó, fue súper delicado. La presentación estuvo adecuada”, manifestó.

Sobre Carda, destacó el esfuerzo en el lip sync, aunque mencionó que en algunos momentos la concentración en la letra hizo notar ciertas dudas en la interpretación.

Carda reconoce el desafío del idioma

Tras recibir las evaluaciones, Carda explicó que enfrentarse a una canción en otro idioma representó un reto importante.

“El tema del idioma sí fue un poco complicado, pero estamos trabajando mucho”, afirmó.

La puntuación queda en juego

Después de la presentación, se dio a conocer la calificación obtenida por Carda y Be Yourself:

Puntuación: 6,5

Aunque el equipo consiguió una evaluación positiva, la competencia continúa y todavía falta conocer la presentación del siguiente participante, además del resultado final que definirá quién llegará a la gala de eliminación.

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