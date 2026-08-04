La competencia se intensifica: Marianella Molina y Carda luchan por seguir en carrera

La emoción continúa en La Gran Batalla Superstars. Esta noche inicia una nueva semana de desafíos, talento y adrenalina con la llegada de dos equipos que prometen una presentación llena de energía y grandes momentos.

Marianella Molina & Fusion Dance y Carda & Be Yourself subirán al escenario con un solo objetivo: conquistar al jurado, emocionar al público y mantenerse firmes dentro de la competencia.

Una semana donde cada presentación cuenta

Los participantes tendrán una nueva dinámica durante esta etapa, ya que cada equipo realizará dos presentaciones a lo largo de la semana.

Cada noche será una nueva oportunidad para sumar puntos, demostrar su evolución y evitar quedar fuera del programa.

La exigencia aumenta y cada detalle sobre el escenario será fundamental para continuar avanzando.

Daniel Pesce e Idols Dance avanzan directamente

Recordemos que el equipo de Daniel Pesce e Idols Dance logró obtener el gran beneficio tras imponerse en el último desafío.

Gracias a este reconocimiento, el equipo avanzará directamente a la siguiente etapa de la competencia y no tendrá presentación durante esta semana.

Una noche llena de talento y emoción

La Gran Batalla Superstar continúa reuniendo a los mejores talentos junto a grandes academias de baile del país, donde cada coreografía, cada movimiento y cada presentación pueden marcar la diferencia.

No te pierdas ningún detalle del programa de talento y entretenimiento más importante de la televisión boliviana.

Esta noche desde las 20:45, solo por Red Uno.

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