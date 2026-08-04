La emoción llegó al límite en La Gran Batalla Superstars. Después de dos grandes presentaciones donde los equipos dejaron todo sobre el escenario más grande de la televisión boliviana, finalmente se conoció al ganador del esperado beneficio de la semana.

La recompensa era una de las más importantes de la competencia: no presentarse durante toda la semana y contar con un descanso especial, una ventaja que permitiría al equipo ganador recuperar energías y prepararse para los próximos desafíos.

Una decisión dividida por el alto nivel de competencia

El jurado destacó que ambos equipos demostraron crecimiento, incorporando nuevos elementos y mejorando aspectos observados en anteriores presentaciones.

Quimey del Río explicó que la decisión no fue sencilla debido al nivel mostrado por los participantes.

“Ambos equipos han demostrado que han incorporado nuevas cosas y mejorado lo que se ha observado. El esfuerzo de ambos equipos está presente, por eso el voto fue dividido”, señaló.

La pulcritud definió al ganador

Tras analizar cada detalle de las presentaciones, el jurado logró llegar a un consenso tomando en cuenta la ejecución final de cada propuesta.

“Se logró un consenso tomando en cuenta qué tan pulcra salió la propuesta”, explicó Quimey.

Finalmente, el beneficio de la semana fue otorgado a:

Daniel Pesce y Idols Dance

Una victoria que llega en un momento clave

El triunfo representa un importante impulso para Daniel Pesce y su academia, quienes lograron conquistar al jurado con una presentación cargada de emoción, interpretación y evolución artística.

Además, el descanso obtenido les permitirá afrontar con mayor preparación la siguiente etapa de La Gran Batalla Superstars, una competencia donde cada detalle puede definir el camino hacia la gran final.

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