Fiscalía revela que veterinario en San Ignacio sufría amenazas y tenía deudas económicas

Luis Dagner Parada, un veterinario de 40 años que prestaba servicios en haciendas de San Ignacio de Velasco, fue asesinado a tiros en su negocio de comida rápida. En este sentido, el Dr. Sergio Riofrío, fiscal del lugar, dio a conocer los avances del caso señalando que “pasadas varias horas del deceso, la familia indicó que en anteriores oportunidades él había recibido amenazas. Le había mencionado a su pareja que tenía deudas por préstamo de dinero, él era reservado al respecto porque no indicaba a quiénes se refería”.

Identificación de sicarios y escape violento

Respecto al avance del caso y las imágenes colectadas de inmuebles y galpones, el fiscal Riofrío precisó que “la policía boliviana ha reunido diferentes indicios y elementos, se colectaron imágenes de seguridad respecto a las características de las personas. Es confirmado que son brasileros, no solo por testigos presenciales sino también en base a declaraciones testificales. Salieron corriendo después de disparar. Cuadras atrás habían interceptado una motocicleta y con ella se dieron a la fuga”.

Las investigaciones establecieron que el profesional mantenía una amplia red de relaciones en el sector ganadero, incluyendo ciudadanos extranjeros, y no se descarta que este crimen guarde conexión con otros episodios violentos ocurridos en la zona de San Matías.

Venta del vehículo y misterioso paradero del dinero

En el marco de las pericias, las autoridades ejecutaron cuatro allanamientos para dar con el paradero de los sospechosos y recopilar pruebas decisivas. Un trabajador del establecimiento de la víctima declaró que el profesional afirmó haber vendido su automóvil blanco horas antes de la agresión para presuntamente saldar compromisos financieros por su veterinaria, pero llegó al local sin la suma de dinero.

Al registrar la escena y los alrededores, los efectivos notaron la ausencia del teléfono celular del fallecido y de las llaves de su rodado, elementos que están siendo rastreados exhaustivamente. Un contingente masivo de la Policía Boliviana se ha desplegado desde San Ignacio hasta San Matías con el objetivo de cercar a las bandas armadas que operan en la frontera.

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