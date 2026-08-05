Policía intensifica operativos en la frontera y arrestó a dos sospechosos

Como parte de la respuesta a la reciente ola de violencia registrada en el municipio de San Matías, la Policía Boliviana intensificó los operativos de seguridad en las comunidades de Las Petas y Ascensión de la Frontera, donde efectivos realizan patrullajes, rastrillajes y controles en sectores considerados estratégicos.

El subcomandante departamental de la Policía, coronel Juan Carlos Revollo, informó que las acciones forman parte de un plan de operaciones destinado a reforzar la presencia policial en la zona fronteriza y prevenir nuevos hechos delictivos.

"Se están realizando operaciones policiales tanto en Las Petas como en Ascensión de la Frontera. Se efectuaron rastrillajes en el sector de la pista y también se instalaron dispositivos estacionarios de control", señaló la autoridad.

Revollo explicó que el grupo policial desplazado a la comunidad de Las Petas realizó incursiones en sectores donde, de acuerdo con información obtenida por inteligencia, existirían puntos considerados críticos.

Durante el desarrollo de los operativos, la Policía arrestó a dos personas en calidad de sospechosas por el crimen del subcomandante Salazar, cuya situación es analizada por los investigadores.

"Se procedió al arresto de dos personas en calidad de sospechosos y en este momento se está verificando si tienen relación con algún hecho delictivo", añadió Revollo.

Las operaciones continuarán en la región fronteriza mientras la Policía mantiene el despliegue de efectivos y las tareas de inteligencia para prevenir nuevos episodios de violencia y fortalecer la seguridad en la zona.

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