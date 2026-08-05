Dockweiler denuncia un presunto daño económico de Bs 27 millones en anterior gestión

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, presentó un informe sobre los primeros 90 días de gestión y aseguró que su administración trabaja en dos líneas: “ordenar la casa” y proyectar las necesidades urgentes de la ciudad.

La autoridad explicó que el reporte fue presentado en un desayuno trabajo con medios de comunicación, donde expuso cómo recibió la ciudad, qué acciones asumió la Alcaldía y cuáles son los proyectos previstos.

“No puedes empezar a producir si no ordenas la casa”, señaló Dockweiler.

55 auditorías abiertas

El alcalde informó que actualmente existen 55 procesos de auditoría abiertos en la administración central del Gobierno Municipal de La Paz.

De ese total, 11 auditorías ya fueron concluidas y derivaron en acciones ante el Ministerio Público y en procesos de resarcimiento civil.

Según Dockweiler, estas primeras auditorías identificaron un presunto daño económico de aproximadamente Bs 27 millones.

“Tenemos 55 procesos de auditoría abiertos, de los cuales 11 se han concluido y ya tenemos presentadas al Ministerio Público las denuncias correspondientes”, afirmó.

Presuntos ítems fantasmas

Entre las irregularidades detectadas, el alcalde mencionó la existencia de 89 presuntos ítems fantasmas, es decir, personas que habrían cobrado sueldo sin asistir a trabajar.

También indicó que se revisan procesos de contratación y obras que presentan observaciones por presuntos hechos de corrupción.

Obras observadas

Dockweiler mencionó entre los casos investigados la avenida La Paz, la avenida Saavedra, el hospital San Antonio, la ciclovía y otras obras inconclusas.

Uno de los casos que citó fue el denominado “puente a la nada”, una obra proyectada hacia Mallasa que, según explicó, fue contratada solo en una parte.

“Hay un puente que nos prometieron para el Bicentenario. En la contratación solamente contrataron la parte de la subida, no hay la parte de la bajada. Es un puente que puedes subir y después llegas al final y no hay con qué conectarte”, señaló.

Sobre la avenida Don Saavedra, dijo que la obra fue entregada con luminarias, pero que días después los postes y luces fueron retirados.

Ciclovía y parqueos tarifados

El alcalde también se refirió al retiro de la ciclovía, a la que calificó como una estructura orientada al negocio privado de scooters. Dijo que fue levantada tras cumplir el debido proceso y que la vía fue bacheada y pintada en una sola jornada.

En cuanto al antiguo sistema de parqueos tarifados, Dockweiler denunció que cuatro empresas privadas se quedaban con el 88% de la recaudación y que el negocio se concentraba en el uso de grapas y grúas.

La Alcaldía anunció un nuevo sistema de parqueos con modalidad de prepago y pospago desde celular, sin grapas ni grúas, y con una tarifa diferenciada para vehículos registrados en La Paz.

Hospital municipal digital

Dockweiler destacó como avance la implementación del primer hospital municipal digital del país.

Explicó que imágenes de tomografía, ecografía y rayos X ya no serán impresas, sino enviadas a la nube para que puedan ser consultadas desde el celular del médico y del paciente.

“Tenemos el primer hospital municipal digital de Bolivia aquí en la ciudad de La Paz”, afirmó.

Según el alcalde, el sistema ya se aplica en el hospital La Portada y se prevé que hasta fin de año esté conectado en red con los hospitales y servicios municipales.

Escuelas sin presupuesto de mantenimiento

Sobre educación, Dockweiler señaló que encontró cero presupuesto en la administración central para mantenimiento de unidades educativas.

Indicó que, pese a esa situación, se realizaron intervenciones con recursos de las subalcaldías en las 226 unidades educativas del municipio para recibir nuevamente a los estudiantes tras las vacaciones.

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