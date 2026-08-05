Bolivia presume tres récords naturales y de ingeniería que asombran al mundo

Bolivia alberga atractivos y obras que figuran entre los más importantes del planeta. El teleférico de La Paz y El Alto posee el récord Guinness como la red de transporte público por cable más extensa del mundo, con aproximadamente 33 kilómetros de recorrido a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar.

En Potosí, el Salar de Uyuni también cuenta con un reconocimiento de Guinness World Records por ser el salar más grande del mundo, con cerca de 10.000 kilómetros cuadrados de superficie. Además de su atractivo turístico, sirve como referencia científica para la calibración de instrumentos satelitales.

Otro de los grandes tesoros del país es el Parque Nacional Madidi, en la Amazonía boliviana, considerado una de las áreas protegidas con mayor biodiversidad del planeta. En este espacio se han registrado alrededor de 1.000 especies de aves, equivalentes a más del 11 % de todas las especies conocidas en el mundo.

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