Histórico movimiento de dólares en Bolivia: más de 3.000 operaciones revelan intervención del BCB, según economista

El mercado cambiario boliviano registró un movimiento histórico desde la implementación del régimen flexible para el dólar, con casi 160 millones de dólares transados en una sola jornada, según el análisis del economista Fernando Romero, quien señaló que el incremento de liquidez refleja una intervención del Banco Central de Bolivia (BCB) para contener la presión sobre la divisa estadounidense.

De acuerdo con los datos analizados con corte al martes 4 de agosto de 2026, el sistema financiero movilizó $us 159,9 millones mediante 3.008 operaciones, con un tipo de cambio promedio ponderado de Bs 12,02 por dólar.

Mayor liquidez en el mercado formal por intervención del BCB

Romero explicó que el volumen récord de operaciones cambiarias evidencia un aumento significativo de la liquidez en el mercado formal, situación que atribuyó a acciones coordinadas del Banco Central con entidades financieras.

“El día de ayer se dio un hecho histórico desde que se puso en vigencia el régimen flexible para el dólar en Bolivia. En el sistema financiero se han transado casi 160 millones de dólares en más de 3 mil operaciones”, señaló.

El economista indicó que esta dinámica hace presumir que el BCB está interviniendo mediante operaciones financieras con bancos, como el Banco Unión y otras entidades, con el objetivo de moderar la tendencia alcista del tipo de cambio.

Foto: Informe del BCB del 4 de agosto 2026.

Entre las entidades con mayor movimiento destacó el Banco Bisa, que concentró más de $us 106 millones en 126 operaciones, seguido por el Banco Nacional de Bolivia con cerca de $us 14,8 millones, el Banco Ganadero con más de $us 13 millones y el Banco Unión con aproximadamente $us 8,7 millones.

Medida reduce la presión, pero no resuelve la crisis cambiaria

El analista económico afirmó que la intervención del ente emisor permitió reducir la presión sobre el dólar; sin embargo, aclaró que se trata de una solución temporal y no de una respuesta estructural al problema de falta de divisas.

“El Banco Central de Bolivia está interviniendo en el mercado cambiario formal con la finalidad de moderar el tipo cambiario. Esto está dando lugar a que baje el dólar, pero de manera relativa. Es algo coyuntural, no es una política estructural”, explicó.

Romero sostuvo que la estabilidad del mercado dependerá de la capacidad del país para captar nuevos ingresos de dólares mediante inversión extranjera, mayores exportaciones, créditos externos o apoyo financiero internacional.

“Mientras no captemos más dólares por inversión extranjera, exportaciones o créditos externos, o no llegue un apoyo importante como el FMI, esto solamente es un paliativo. No resuelve la crisis cambiaria ni la escasez de dólares”, advirtió.

Contraste entre el mercado oficial y el dólar en el mercado paralelo

El economista también señaló una situación contradictoria en el comportamiento del mercado cambiario: mientras el dólar oficial se mantiene alrededor de Bs 12,02, en algunos espacios informales y plataformas digitales la cotización llegó a ubicarse por debajo de ese valor.

Según Romero, esta diferencia responde a las dificultades que enfrenta la población para acceder a dólares en el sistema financiero formal.

“El dólar más caro es el que no existe. Ahora existe un dólar en las calles y no en los bancos, porque cualquier ciudadano que quiera comprar dólares no puede fácilmente adquirirlos”, afirmó.

Riesgo por bajas reservas internacionales

El especialista explicó que el régimen flexible del dólar no ha funcionado de manera completamente autónoma y que requirió la intervención directa del Banco Central para sostener el mercado.

Sin embargo, advirtió que esta estrategia tiene un límite debido al nivel reducido de reservas internacionales líquidas del BCB. “Si el Banco Central no tiene dólares por las reservas líquidas muy bajas, no va a poder intervenir constantemente”, subrayó.

Ante este escenario, Romero consideró que la principal alternativa de corto plazo para fortalecer la disponibilidad de divisas será la llegada de financiamiento externo.

“La única respuesta que tenemos a corto plazo es, lastimosamente, el tema de más créditos externos”, concluyó.



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