Tome previsiones: estos son los sectores de La Paz que tendrán cierres de calles por actos cívicos

La Policía informó que este martes habrá restricciones vehiculares en los sectores de Obrajes y Max Paredes debido a los actos cívicos programados por las Fiestas Patrias. Las autoridades recomiendan utilizar rutas alternas y prever retrasos en la circulación.
05/08/2026 13:52
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El Comando Departamental de Policía de La Paz informó que este miércoles 5 de agosto se realizarán cierres temporales de vías en distintos sectores de la ciudad debido a las actividades cívicas programadas por las fiestas patrias.
La institución pidió a conductores y peatones tomar previsiones, utilizar rutas alternas y seguir las instrucciones del personal policial para evitar congestionamientos y garantizar el normal desarrollo de los actos conmemorativos.
Cierres previstos en el sector de Obrajes
Según el reporte oficial, uno de los puntos afectados será el sector de Obrajes.
El recorrido comprenderá desde la avenida Hernando Siles y calle 5 hasta la calle 13, donde se desarrollarán actividades vinculadas a la celebración patriótica.
Restricciones en Max Paredes
Otro de los sectores con cierre de vías será Max Paredes.
La ruta establecida iniciará en la puerta principal del Cementerio General y continuará por la avenida Baptista, la calle Max Paredes y la avenida Buenos Aires, concluyendo en la calle Chorolque.
Recomiendan utilizar rutas alternas
La Policía exhortó a la población a planificar sus desplazamientos con anticipación para evitar retrasos ocasionados por las restricciones vehiculares.
Asimismo, recordó que los ciudadanos pueden acceder a información actualizada sobre los puntos de cierre y circulación mediante los canales habilitados por la institución.
Líneas de emergencia
El Comando Departamental recordó a la ciudadanía los números de atención en caso de emergencias:
Diprove: 22422518
FELCV: 67000523
Bomberos: 119
Tránsito: 62482810
RP-110
Las restricciones forman parte del operativo de seguridad desplegado para las actividades cívicas y patrióticas que se desarrollarán en la sede de gobierno en el marco de la conmemoración de la independencia de Bolivia.
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