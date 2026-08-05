Tome previsiones: estos son los sectores de La Paz que tendrán cierres de calles por actos cívicos

El Comando Departamental de Policía de La Paz informó que este miércoles 5 de agosto se realizarán cierres temporales de vías en distintos sectores de la ciudad debido a las actividades cívicas programadas por las fiestas patrias.

La institución pidió a conductores y peatones tomar previsiones, utilizar rutas alternas y seguir las instrucciones del personal policial para evitar congestionamientos y garantizar el normal desarrollo de los actos conmemorativos.

Cierres previstos en el sector de Obrajes

Según el reporte oficial, uno de los puntos afectados será el sector de Obrajes.

El recorrido comprenderá desde la avenida Hernando Siles y calle 5 hasta la calle 13, donde se desarrollarán actividades vinculadas a la celebración patriótica.

Restricciones en Max Paredes

Otro de los sectores con cierre de vías será Max Paredes.

La ruta establecida iniciará en la puerta principal del Cementerio General y continuará por la avenida Baptista, la calle Max Paredes y la avenida Buenos Aires, concluyendo en la calle Chorolque.

Comunicado oficial

Recomiendan utilizar rutas alternas

La Policía exhortó a la población a planificar sus desplazamientos con anticipación para evitar retrasos ocasionados por las restricciones vehiculares.

Asimismo, recordó que los ciudadanos pueden acceder a información actualizada sobre los puntos de cierre y circulación mediante los canales habilitados por la institución.

Líneas de emergencia

El Comando Departamental recordó a la ciudadanía los números de atención en caso de emergencias:

Diprove: 22422518

FELCV: 67000523

Bomberos: 119

Tránsito: 62482810

RP-110

Las restricciones forman parte del operativo de seguridad desplegado para las actividades cívicas y patrióticas que se desarrollarán en la sede de gobierno en el marco de la conmemoración de la independencia de Bolivia.

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