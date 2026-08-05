La Plaza 25 de Mayo recibirá al pueblo para vivir de cerca el desfile por Bolivia

La Capital Constitucional ya se viste de rojo, amarillo y verde. Desde las primeras horas de la mañana, cientos de ciudadanos comenzaron a concentrarse en la plaza 25 de Mayo para participar de las actividades oficiales en homenaje a los 201 años de la independencia de Bolivia.

Uno de los principales atractivos de la jornada será el desfile cívico-militar e institucional, programado para las 09:00, cuyo recorrido partirá desde el exhotel Municipal hasta la plaza 25 de Mayo.

Como una de las principales novedades de este año, las autoridades habilitaron el ingreso del público a la plaza 25 de Mayo, permitiendo que familias y visitantes puedan observar de cerca el paso de las delegaciones estudiantiles, instituciones y efectivos militares que rendirán homenaje a la patria.

La agenda oficial comenzó con la Sesión de Honor del Concejo Municipal de Sucre, desarrollada en la Casa de la Libertad, mientras que la Cámara de Diputados sesionará en el Centro Internacional de Convenciones.

Durante la tarde, la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca realizará su sesión de honor en la Casa de la Libertad, seguida por una reunión entre el Gobierno nacional y los gobernadores en el Salón Rojo de la Gobernación.

Las actividades continuarán con una Serenata Solidaria en el campo ferial de Lajastambo y concluirán con la recepción oficial y cóctel de bienvenida en la Mansarda del Palacio de Gobierno de Chuquisaca.

Actos centrales del 6 de agosto

La programación continuará con los actos protocolares del Día de la Independencia, iniciando con la entrega de ofrendas florales, el izado de banderas y la entonación del Himno Nacional frente a la Casa de la Libertad.

Posteriormente se celebrará la tradicional misa de Te Deum, seguida por la Solemne Sesión de Honor de la Asamblea Legislativa Plurinacional, escenario donde se emitirá el mensaje presidencial al país. La jornada concluirá con un almuerzo de honor en el patio histórico de la Facultad de Derecho.

El viernes 7 de agosto, los homenajes continuarán con la tradicional Parada Militar, prevista en la ciudad de El Alto.

Agosto, un mes para descubrir Chuquisaca

Más allá de los actos protocolares, la Gobernación de Chuquisaca preparó una agenda cultural y turística para todo el mes de agosto.

Entre las actividades destacan recorridos por la Casa de la Libertad, el Museo del Tesoro, el mirador de La Recoleta, además de visitas a espacios patrimoniales como La Glorieta, La Florida y la Mansarda del Palacio de Gobierno.

La programación también contempla la Fiesta del Ají, el 8 de agosto, y la tradicional Fiesta del Café, prevista para el 15 de agosto en el complejo turístico de La Glorieta, con el objetivo de impulsar el turismo y poner en valor la riqueza gastronómica y cultural de Chuquisaca.

Con historia, cultura, tradición y un profundo sentimiento patriótico, Sucre vuelve a convertirse en el escenario donde Bolivia celebra su independencia y renueva su compromiso con el futuro.

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