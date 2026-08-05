Diputados aprueba proyecto de ley que declara a Sucre sede nacional del diálogo y cultura de paz

La Cámara de Diputados instaló este miércoles su 158ª sesión ordinaria en la ciudad de Sucre, en el departamento de Chuquisaca, como parte de los actos conmemorativos por los 201 años de la independencia de Bolivia. Durante la jornada, los legisladores aprobaron el proyecto de ley que declara a la capital constitucional del país como sede nacional del diálogo y la cultura de paz.

La sesión, presidida por el titular de la Cámara Baja, Roberto Castro Salazar, se desarrolló en el Centro Internacional de Convenciones y Cultura de Sucre y reunió a diputados de distintas regiones del país.

Sesión especial en homenaje a la independencia de Bolivia

Durante la inauguración, Castro destacó que la realización de la sesión fuera de La Paz constituye un homenaje a la efeméride nacional y una muestra del compromiso de la Cámara de Diputados con el país.

“Tenemos el honor de traer a la Cámara de Diputados a Chuquisaca y mostrar no solamente nuestras capacidades, sino también las responsabilidades que tiene la Cámara de Diputados con el país”, señaló la autoridad legislativa.

Asimismo, remarcó la importancia de fortalecer la democracia, el diálogo y la convivencia pacífica entre los bolivianos.

Aprueban ley que declara a Sucre sede nacional del diálogo

Uno de los principales puntos de la agenda fue la aprobación del Proyecto de Ley N.º 480/2025-2026, que declara a Sucre como sede nacional del diálogo y la cultura de paz.

La norma tiene como objetivo promover espacios institucionales de concertación, mediación y resolución pacífica de conflictos de interés nacional.

“Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo Cámara de Origen, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión”, anunció Castro durante la sesión.

La propuesta establece que el Órgano Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo de 60 días una vez que sea promulgada.

Además, prevé la coordinación entre el nivel central del Estado, gobiernos autónomos, universidades, organizaciones sociales, instituciones defensoras de derechos humanos y otras entidades para impulsar acciones de promoción de la cultura de paz.

¿Qué temas están en agenda?

La sesión se desarrolló con una agenda de siete puntos, entre los que destacaron tres proyectos de ley considerados prioritarios para Chuquisaca.

Asimismo, se consideró el tratamiento de otros proyectos legislativos presentados por parlamentarios durante la jornada.

La declaratoria de interés y prioridad nacional para la construcción de la doble vía Sucre–Potosí.

La delimitación territorial entre los municipios de Sopachuy y Tarvita, en el departamento de Chuquisaca.

Además de la declaratoria de Sucre como sede nacional del diálogo, los diputados analizaron y aprobaron iniciativas relacionadas con:

Reconocimiento a unidades educativas históricas

La Cámara de Diputados también aprobó la entrega de la Condecoración de la Orden Parlamentaria al Mérito Democrático "Marcelo Quiroga Santa Cruz" a dos instituciones educativas emblemáticas de Sucre:

Colegio Bolivariano Nacional "Junín"

Unidad Educativa Franciscana "San Juanillo"

El reconocimiento fue otorgado por su aporte a la formación educativa y su trayectoria histórica en el país.

Sucre, protagonista de la conmemoración patria

Durante su discurso, el presidente de Diputados destacó el papel histórico de Sucre como cuna de la independencia y capital constitucional de Bolivia.

“Que viva Chuquisaca, cuna de la libertad. Que viva Bolivia”, expresó Castro, al reafirmar el compromiso del Legislativo de continuar impulsando el diálogo, la concertación y el trabajo parlamentario en beneficio de la población.

La sesión especial formó parte de las actividades oficiales previas a la celebración del 6 de Agosto, fecha en la que Bolivia conmemora 201 años de vida independiente.

Mira la programación en Red Uno Play