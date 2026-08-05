Un extranjero fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles 5 de agosto en el barrio El Carmen, ubicado en la zona de la avenida Busch y tercer anillo externo, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad. En las imágenes se observa el momento en que sujetos armados, que se desplazaban a bordo de un vehículo, abren fuego contra la víctima en plena vía pública.

En el registro se aprecia a un hombre que caminaba junto a su mascota. Al escuchar las detonaciones, corre desesperadamente para ponerse a resguardo, reflejando los momentos de pánico que se vivieron durante la balacera.

De acuerdo con los reportes preliminares, tras perpetrar el ataque los agresores escaparon en un vehículo con rumbo aún desconocido. La víctima perdió la vida en el lugar a consecuencia de los impactos de bala.

El hecho causó consternación entre los vecinos del barrio El Carmen, quienes relataron que salieron de sus viviendas al escuchar múltiples disparos de arma de fuego y encontraron a la víctima tendida sobre la vía pública.

La Policía llegó al lugar para acordonar la escena del crimen e iniciar las investigaciones que permitan identificar a los responsables y establecer el móvil del violento ataque.

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