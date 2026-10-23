“La Tumba”: el proyecto de cárcel de máxima seguridad que anuncia Juan Pablo Velasco

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, anunció que está gestionando inversiones para la construcción de una cárcel de máxima seguridad en una zona aislada del Chaco cruceño.

El proyecto, que llevaría el nombre de “La Tumba”, estaría inspirado en el modelo penitenciario del CECOT de El Salvador, según informó la autoridad a través de sus redes sociales.

En su publicación, Velasco explicó que el complejo penitenciario estaría alejado de los centros urbanos, contaría con vigilancia permanente y tendría estrictos controles sobre las comunicaciones con el exterior, que se realizarían únicamente mediante videollamadas. Asimismo, señaló que el régimen de máxima seguridad se aplicaría conforme a la ley.

“Se acabaron las cárceles convertidas en oficinas del crimen organizado. Los delincuentes peligrosos deben estar aislados de la sociedad, no dirigiendo sus negocios desde una celda”, escribió el gobernador, al presentar su propuesta para reforzar la seguridad penitenciaria.

La autoridad también sostuvo que la iniciativa busca evitar que personas consideradas peligrosas continúen operando desde los recintos penitenciarios.

“Los derechos se respetan, pero los privilegios criminales se terminan”, afirmó en su mensaje.

El anuncio forma parte de una agenda de proyectos que Velasco aseguró haber impulsado durante su primer viaje oficial al exterior como gobernador.

Entre las iniciativas mencionó la búsqueda de inversiones para el Tren Metropolitano mediante alianzas público-privadas, un sistema de seguridad inteligente con más de 1.000 cámaras, la creación de un distrito tecnológico y el posicionamiento de Santa Cruz como referente regional en criptoactivos y tecnología financiera.