En el marco de las políticas de apoyo social orientadas al bienestar de las familias bolivianas, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, junto a la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, promueven la implementación del Programa Extraordinario de Protección y Equidad II (PEPE II).

Este apoyo financiero está destinado a brindar alivio económico a quienes más lo necesitan, otorgando un pago bimestral de Bs 250.

¿Cuánto tiempo durará el beneficio?

El beneficio del PEPE II tendrá un plazo de duración total de seis (6) meses. Durante este periodo, los desembolsos periódicos se realizarán entre noviembre de 2026 y abril de 2027.

¿Cuáles son las modalidades para cobrarlo?

Para facilitar el acceso de la ciudadanía y garantizar un proceso rápido y seguro, se han establecido tres modalidades de pago:

Abono en Cuenta Unipersonal: Acreditación directa en la cuenta bancaria personal del beneficiario. Cobro en ventanillas de la Entidad Financiera: Atención presencial en las entidades financieras autorizadas presentando la documentación correspondiente. Abono en cuenta de billetera móvil: Transferencia directa a la billetera electrónica vinculada a la entidad financiera habilitada.

Recomendación para los beneficiarios: Se sugiere a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Gestora Pública (www.gestora.bo) para consultar el cronograma detallado de habilitación de pagos y los requisitos específicos.