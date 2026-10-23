Velasco impulsa reformas y promete obras históricas de seguridad

Ante la escalada de hechos delictivos en el departamento, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, adelantó que se ejecutan proyectos clave de infraestructura y aseveró que “lastimosamente es un diario vivir y no podemos permitir tener la cárcel que tenemos, la cantidad de policías que tenemos, que los policías estén con menos armamento que el crimen organizado, que la policía sea rebasada, que el ejército no pueda trabajar diariamente ni militarizar las fronteras”.

En este sentido, la máxima autoridad del departamento remarcó la urgencia de estas medidas estructurales para marcar un punto de quiebre en la protección ciudadana de la región.

Respecto a las obras proyectadas, Velasco afirmó que “por eso estamos trabajando y vamos a tener obras de infraestructura muy importantes que van a cambiar la historia de Santa Cruz en tema de seguridad ciudadana, no puedo adelantar mucho porque son temas bastante complejos, pero seguramente habrá cambios”.

Asimismo, sobre el mando táctico institucional, el gobernador expresó que “respaldo lo que dice la gobernadora en suplencia, el comandante departamental de la policía tiene que ser el gobernador del departamento, esa coordinación es muy importante, se tiene que cambiar la ley de ministerio de gobierno”.

Sobre los ajustes legales necesarios para fortalecer el control regional, Juan Pablo Velasco señaló que “algo muy importante es que la ley 400 de aportación de armas y la ley 264 tienen que modificarse”.

Explicando el alcance de dicha modificación, la autoridad añadió que esto se justifica porque no puede ser la policía sea la única seguridad, que allí tiene armas de fuego, de manera disuasiva, además indicó que “deberían tener las empresas privadas también, bien organizadas, bien registradas, por supuesto”.

En este contexto, Velasco señaló que estas son propuestas que se van a llevar al Legislativo Nacional. Con esta iniciativa se busca que las reformas lleguen al debate parlamentario para transformar la seguridad integral en el departamento.